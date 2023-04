Basket C Silver: si è giocata ieri gara 2 dei playoff-playout regionali.

Basket C Silver: Gussago sbanca Erba e mette con le spalle al muro Le Bocce

Playoff di basket C Silver ancora amari per Le Bocce Erba che ieri ha dovuto incassare la seconda sconfitta consecutiva nella serie contro Gussago. Dopo aver perso in trasferta il match inaugurale per 65-57 domenica scorsa, ieri sera tra le mura amiche del PalaErba il team nostrano diretto da coach Alessio Pesca ha dovuto ancora alzare bandiera bianca e ora si trova 0-2 nella serie già con le spalle al muro.

Diventa decisiva a questo punto la terza partita in programma domenica a Gussago: servirà un successo per tenere aperta la serie altrimenti Le Bocce dovrà inseguire la permanenza in categoria nel secondo turno. Gara3 domenica 30 ore 18 a Gussago, eventuali gara 4 il 3 maggio a Erba ore 21 e gara 5 il 6 maggio a Gussago ore 18.

Vincente salva mentre la perdente dovrà giocare un secondo turno sempre al meglio delle cinque partite che si giocheranno da domenica 14 maggio, poi mercoledì 17 maggio, domenica 21 maggio, eventuali gara 4 il 24 maggio e gara 5 il 28 maggio.

Il tabellino di gara 2 Le Bocce Erba (8A) - Yes Basketball Gussago (5C) 70-80

Parziali: 14-20, 36-43, 57-64.

Le Bocce: Allevi 17, Cagnazzo 12, Smaniotto 12, Stillo 12, Colombo 9, Meroni 5, Brambilla 2, Spreafico 1, Arnaboldi, Caimi, Corti, Sironi ne, All. Pesca.

Gussago: Bullock 17, Ballini 15, Valenti 13, Asamoah 10, Mora 10, Bianchi 7, Staffiere 5, Sambrici Giovanni 3, Outmane, Zoccoli, Del Bono. All. Sguaizer.