Basket C Silver i giovanotti del Gorla Cantù pronti a riprendere dalla vetta

Basket C Silver il punto sul girone C lombardo che vede primeggiare il Team ABC.

Basket C Silver la squadra di coach Sergio Borghi mercoledì 7 aprile aprirà il ritorno contro Cusano

Chiuso il girone d’andata il campionato di basket C Silver è già pronto ad aprire il ritorno di questa prima fase lombarda. E ad aprire la seconda tornata nel girone C sarà proprio il Gorla Team Abc Cantù di coach Sergio Borghi che dopo le feste di Pasqua trascorse in vetta da solo, mercoledì 7 aprile ospiterà sul parquet di casa di Casnate (ore 21.30 arbitri Tagliabue-Spina) il Cusano Milanino già battuto nel match d’andata all’esordio del 6 marzo scorso per 56-70. Come detto il Gorla è in vetta al girone con 8 punti frutto di 4 vittorie 1 sola sconfitta e viaggia a 394 punti segnati, una media d 78.8 a partita e 359 subiti a una media di 71.8 a partita. Miglior marcatore per ora è Simone Caglio del 2002 con una media di 13.2 punti segnati (in 4 partite disputate), seguito da Tommaso Lanzi del 2002 con 12.6 di media (ma solo tre gare disputate) e il 2004 Tommaso Moscatelli con 11 punti di media (e 5 partite giocate).

Programma del prossimo turno, 1 ° di ritorno del girone C

Mercoledì 7 aprile Gorla-Cusano (ore 21.30), giovedì 8 Garbagnate-Morbegno, Novate-Gorgonzola.

Per questa classifica aggiornata a fine andata del girone C

Gorla Cantù 8; Garbagnate 6; Pezzini Morbegno, Novate, Nuova Argentia Gorgonzola 4; Cusano Milanino 2.