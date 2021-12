Basket C silver ieri sera Gorla Cantù beffato in casa dal Mandello per 88-90

Pallacanestro Minors risultati

Si è chiuso ieri sera il 4° turno di ritorno del campionato di basket C Silver che nel girone Blu2 si è rivelato totalmente negativo per le due squadre nostrane. Dopo il Ko de Le Bocce a Varedo infatti ieri sera è arrivata anche la sconfitta al fotofinish del Gorla Cantù beffato a pochi secondi dalla fine in casa dal Mandello.

Il tabellino di TEAM ABC GORLA CANTU’ - MANDELLO 88-90

(18-26, 39-48, 62-69)

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 2, Borsani 14, Meroni, Tosetti 13, Stefanov 6, Elli 16, Milici, Brembilla 15, Trombetta, Tarallo 18, Maduka 4, Greppi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Basket Mandello: Marrazzo 16, Ratti 10, Paduano 17, Motta 3, Niang 15, Balatti 8, Allevi 6, Lafranconi L., Crippa G., Lafranconi S., Crippa M. 12, De Gregorio 3. All. Tocalli.

Il programma del 4° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 3 dicembre ore 21.30 Varedo-Le Bocce Erba 55-51, Calolziocorte-Morbegno 62-78, Lentate-Desio 80-87; sabato 4 ore 21 Gorla Cantù-Mandello 88-90.

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 16; Calolziocorte, Mandello 14; Desio, Morbegno, Varedo 12; Gorla Team Abc Cantù 8; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 10 dicembre ore 21.30 Varedo-Gorla Cantù, Mandello-Calolziocorte; sabato 11 Morbegno-Lentate; domenica 12 ore 18 Le Bocce Erba-Aurora Desio.