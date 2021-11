Basket C Silver: il giro di boa regala il terzo successo al Gorla Cantù contro Lentate

Pallacanestro Minors risultati

Basket C Silver: domenica 7 si chiude il cartellone con il big match al vertice Le Bocce Erba-Mandello

Si è aperto il 6° e ultimo turno d'andata del campionato lombardo di basket C Silver che ha regalato venerdì sera il terzo successo stagionale al Gorla Cantù capace di sbancare il campo del fanalino di coda Groane Lentate. Successo non facile per i giovani di Cantù che dopo una partita molto combattuta hanno piazzato l'allungo decisivo nell'ultimo quarto. Intanto cresce l'attesa invece per il big match di domenica 7 quando a Erba Le Bocce ospiterà lo scontro al vertice che vale il primato solitario con il Mandello.

Il tabellino di Lentate-Gorla Cantù 70-81

(25-18, 40-36, 56-55) Groane Lentate: Bianchi 15, Castelli 6, Bartesaghi 4, Casadio, Novati 5, Di Guglielmo, Sampietro 10, Livio, Del Pero 14, Olgiati 2, Lanzi 4, Galasso 10. All. Bocciarelli.

Gorla Cantù: Terragni 10, Borsani 9, Redaelli 3, Tosetti, Elli 4, Moscatelli 9, Milici, Brembilla 13, Trombetta 11, Tarallo 20, Maduka, Ndubuisi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Il programma del 7° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 5 novembre Aurora Desio - Morbegno 86 - 77 (19-16, 48-40, 69-52), Carpe Diem Calolziocorte - Polisportiva Varedo 66 - 53 (20-14, 35-20, 53-34), Nuovo Basket Groane-Gorla Cantù 70 - 81 (25-18, 40-36, 56-55); domenica 7 novembre Le Bocce Erba-Mandello (ore 18).

La classifica del girone Blu2

Mandello, Le Bocce Erba 10; Calolziocorte, Desio 8; Morbegno, Varedo, Gorla Team Abc Cantù 6 ; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 1° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 12 novembre Desio-Varedo, Lentate-Calolziocorte; sabato 13 Morbegno-Mandello; domenica 14 ore 18 Le Bocce Erba-Gorla Cantù.