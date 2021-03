Basket C Silver il Gorla Cantù a caccia del tris vincente

Basket C Silver venerdì 10 marzo si apre il 3° turno del girone C.

Basket C Silver la squadra di coach Sergio Borghi sarà ospite a Desio del Garbagnate alle ore 21.15

E’ già vigilia del campionato di basket C Silver e per il Gorla Team Abc Cantù. Già perché la squadra diretta da coach Sergio Borghi domani sera, venerdì 19 marzo, alle ore 21.15 sarà impegnata al Palamoretto di Desio (arbitri Compare e Bignotti) ospite per il 3° turno d ‘andata del girone C del Garbagnate. Una trasferta insidiosa per i giovanotti canturini reduci da due ottime prestazioni e altrettante vittorie nei primi due incontri del torneo. Contro però avranno un Garbagnate gasato dal primo successo ottenuto nel turno precedente sempre in casa a spese del Cusano Milanino. Gorla Cantù che però può contare sulla freschezza e l’energia dei suoi tanti giocatori di talento e anche la leggerezza di poter giocare senza particolari pressioni. Sabato 20 si chiuderà il cartellone del girone con le altre due partite Cusano-Novate e Morbegno-Gorgonzola.

Il programma del 3° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 19 marzo ore 21.15 Garbagnate-Gorla Cantù; sabato 20 Cusano-Novate, Morbegno-Gorgonzola.

Tutti i risultati del 2° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 12 marzo ore 21.30 Gorla-Cantù-Nuova Argentia Gorgonzola 85-83, Garbagnate-Cusano Milanino 65-60; domenica 14 Novate-Pezzini Morbegno 58-66.

Classifica del girone C di serie C Silver

Gorla Cantù, Pezzini Morbegno 4; Novate. Garbagnate 2; Nuova Argentia Gorgonzola, Cusano Milanino 0.