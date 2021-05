Basket C Silver il Gorla Cantù al 1° turno i playoff affronterà il Cusano

Basket C Silver chiusa la regular season del girone C lombardo.

Basket C Silver la serie dei quarti di finale al meglio delle tre gare il 6, 9 ed eventualmente 13 giugno

E’ calato il sipario anche sulla fase ad orologio del campionato lombardo di basket C Silver. Nel girone C il Gorla Cantù ha chiuso al secondo posto alle spalle della Nuova Argentia Gorgonzola e così nel primo turno dei playoff affronterà al meglio delle tre gare con il fattore campo a suo favore il Cusano Milanino. Questa la serie dei quarti di finale Playoff: Ottavi il 6, 9 e 13 giugno. Ricordiamo che in stagione Gorla e Cusano si sono già affrontate per 3 volte: nel girone regolare un successo per parte in trasferta, all’andata del Gorla per 56-70 e al ritorno colpo del Cusano a Casnate per 59-75. Nella fase ad orologio invece successo casalingo dei canturini per 75-54.

I risultati del 14° turno, ultimo della fase ad orologio del girone C

Venerdì 28 maggio Gorgonzola-Gorla Cantù 81-71; sabato 29 Cusano-Morbegno 73-70; domenica 30 Novate-Garbagnate 73-68.

Classifica finale del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola 22; Gorla Cantù 20; Cusano Milanino, Morbegno, Novate 12; Garbagnate 6.