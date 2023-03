Basket C Silver, il Gorla Cantù brinda alla promozione prima di scendere in campo

Basket C Silver: si è aperto ieri il terzultimo turno del girone Blu Lombardo.

Basket C Silver: il ko del Busnago spiana la strada al Team Abc che stasera festeggia contro il Botanuco Appiano ancora stop in volata

Si è aperto ieri sera il terzultimo turno di regular season del campionato di basket C Silver e nel girone Blu ha regalato subito fuochi d'artificio. Chi ha festeggiato pur senza scendere in campo è stato il Gorla Cantù che grazie al ko di ieri del Bunsago è matematicamente promosso nella nuova C regionale senza aspettare il suo risultato di stasera quando in casa ospiterà il Bottanuco. Mastica amaro invece l'Appiano Gentile che per l'ennesima volta ha dovuto incassare una sconfitta in volata in casa contro il Villasanta. Domenica chiuderà il cartellone il posticipo casalingo de Le Bocce Erba che riceverà il Gorle.

Il tabellino di Indipendente Appiano - Italcontrol Villasanta 62 - 64

Parziali 19-17, 40-30, 46-47

Appiano Gentile: Leva Matteo 13, Novati Marco 13, Clerici Alex 12, Ferloni Simone 7, Lanzi Lorenzo 5, Castelli Alessandro 4, Borsani Riccardo 2, Castelli Federico 2, Gorla Jacopo 2, Tomaselli Jacopo 2, Luraschi Luigi. All. Bonassi.

Villasanta: Leggiero Michele 18, Mladenovic Marko 16, Pagani Emanuele 11, Frosi Manuel 8, Marchisio Alessandro 5, Moscatelli Marco 4, Dellavalle Daniele 2, Bettoschi Bogdan, Castiglioni Julian, Monguzzi Francesco, Colombo Mirko. All. Bonfio.

Il cartellone completo dell'11° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 marzo ore 21.30 Appiano Gentile-Villasanta 62-64, Varedo-Busnago 68-60, Rondinella-Morbegno 45-66, Calolziocorte-Novate 49-79, Vimercate-Mandello 77-68; sabato 25 ore 21.15 Gorla-Bottanuco; domenica 26 ore 18 Le Bocce Erba-Gorle.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 40; Gorla Cantù 36; Busnago 30; Villasanta 28; Bottanuco, Calolziocorte 26; Gorle 24; Le Bocce Erba, Morbegno, Varedo, Vimercate 20; Indipendente Appiano, Mandello 16; Rondinella Sesto 8.