Basket C Silver il Gorla Cantù chiude l'anno in bellezza superando di misura il Lentate

Basket C Silver si è giocato ieri l'anticipo del 7° turno di ritorno del girone Blu2.

Si è giocato ieri sera l'anticipo dell'ultimo turno di ritorno del girone Blu2 del campionato di basket C Silver che ha visto protagonista il Gorla Cantù. Il Team Abc infatti ha chiuso in bellezza il suo 2021 e la prima parte di campionato superando ieri tra le mura amiche di Casnate il fanalino di coda Basket Groane Lentate ma di stretta misura per 85-84 al termine di una partita molto combattuta. Cantù così si regala per la sosta natalizia altri 2 punti e chiude la prima parte a quota 12. Il resto del turno verrà giocato dopo l'Epifania.

Il Tabellino di TEAM ABC GORLA CANTU’ - GROANE LENTATE 85-84

Parziali 19-18, 51-38, 72-65)

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 7, Borsani 18, Meroni 2, Tosetti 13, Stefanov, Elli 14, Redaelli 2, Brembilla 7, Trombetta 4, Tarallo 10, Maduka 2, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Groane Lentate: Castelli 14, Casadio 11, Novati 25, Di Guglielmo, Sampietro 3, Del Pero 4, Olgiati 21, Lanzi 2, Galasso 4. All. Grassi.

Il programma del 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Oggi mercoledì 22 dicembre ore 21 Gorla Cantù-Groane Lentate 85-84; venerdì 7 gennaio 2022 ore 21.15 Mandello-Le Bocce Erba, Varedo-Calolziocorte; sabato 8 Morbegno-Desio.

La classifica del girone Blu2

Mandello, 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Morbegno 16; Desio, Varedo 14; Gorla Team Abc Cantù 12; Basket Groane Lentate 0.