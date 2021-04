Basket C Silver il Gorla Cantù chiuderà venerdì 30 la prima fase a Morbegno

Basket C Silver vigilia dell’ultima giornata nel girone C lombardo.

Basket C Silver la squadra brianzola è già sicura di accedere ai playoff regionali

Vigilia di ultimo turno della prima fase per il campionato lombardo di basket C Silver. Apripista nel girone C sarà Novate-Garbagnate mentre il Gorla Cantù giocherà l’ultimo impegno di questa prima fase venerdì 30 aprile a Morbegno ospite della locale Pezzini (ore 21) già battuta nel match d’andata giocatp lo scorso 31 marzo per 85-63. Il Gorla di coach Sergio Borghi può affrontare questo ultimo impegno con la certezza di aver garantita la qualificazione ai playoff d categoria.

Programma del 5° turno, ultimo di ritorno girone C, ultimo prima fase

Giovedì 29 aprile Novate-Garbagnate; venerdì 30 ore 21 Morbegno-Gorla (Bellitto, Maino) Gorgonzola-Cusano.

Questi i risultati del 4° turno di ritorno girone C

Gorla Cantù-Novate 66-54, Cusano-Morbegno 81-66, Garbagnate-Gorgonzola 61-93.

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù, Nuova Argentia Gorgonzola 12; Cusano Milanino 10; Pezzini Morbegno 8; Garbagnate, Novate 6.