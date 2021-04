Basket C Silver il Gorla Cantù conserva il primato solitario

Basket C Silver giocati ieri i posticipi del girone C con una bella notizia per il Team Abc.

Basket C Silver la squadra brianzola tornerà in campo domenica 11 ospite della Nuova Argentia Gorgonzola

E’ già vigilia del 2° turno di ritorno per il campionato di Basket C Silver in Lombardia. Solo ieri sera si sono giocati i posticipi del 1° turno di ritorno che hanno lasciato il Gorla Cantù in vetta al girone C da solo. Già perché nonostante il ko casalingo contro Cusano Milanino la squadra brianzola di coach Sergio Borghi mantiene due punti di vantaggio sul terzetto formato da Garbagnate, Morbegno e Gorgonzola. Nuova Argentia Gorgonzola che sarà il prossimo avversario del Gorla in trasferta domenica 11 (ore 20). Il turno però come detto si aprirà già domani, sabato 10 con l’anticipo Cusano-Garbagnate

Tutti i risultati del 1° turno di ritorno del girone C

Mercoledì 7 aprile Gorla-Cusano 59-75, giovedì 8 Garbagnate-Morbegno46-59, Novate-Gorgonzola 83-94.

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù 8; Garbagnate, Pezzini Morbegno, Nuova Argentia Gorgonzola 6; Novate, Cusano Milanino 4.

Programma del prossimo turno, 2 ° di ritorno girone C

Sabato 10 aprile Cusano-Garbagnate; domenica 11 Morbegno-Novate, Nuova Argentia Gorgonzola (ore 20 arbitri Giordano-Tran).