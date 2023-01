Basket C Silver: si apre questa sera il 2° turno del ritorno del Girone Blu lombardo.

Basket C Silver: il Gorla Cantù domani in trasferta all'esame Gorle

Si apre questa sera il 2° turno di ritorno del campionato di basket C Silver che vedrà nel girone Blu lombardo in programma tre anticipi. La prima delle squadre nostrane in campo però sarà il Gorla Cantù che domani renderà visita alla Virtus Gorle in un big match che profuma di playoff. La formazione canturina è in serie positiva e gasata dagli ultimi successi che l'hanno lanciata al secondo posto solitario e domani proverà a superare anche l'esame Gorle.

Domenica invece grande attesa per il derby nostrano al PalaErba tra i padroni di casa de Le Bocce e l'Indipendente Appiano Gentile. Una sfida delicata tra due squadre che arrivano da due sconfitte e che sono separate da soli 2 punti in classifica. Ricordiamo che nel match d'andata s'impose Appiano che sogna un pesantissimo 2-0 nei confronti diretti.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 20 Busnago-Caloziocorte, Mandello-Bottanuco, Varedo-Rondinella; sabato 21 ore 18 Gorle-Cantù, Morbegno-Villasanta; domenica 22 ore 18 Erba-Appiano, Novate-Vimercate.

La classifica del girone Blu

Novate 24; Gorla Cantù 20; Busnago, Bottanuco 18; Villasanta, Calolzio, Gorle 16; Morbegno 14; Erba 12; Appiano, Varedo, Mandello 10; Vimercate, 8; Rondinella Sesto 2.