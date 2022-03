Basket C Silver il Gorla Cantù è scivolato sul... Campus Varese  

Pallacanestro minors risultati

Si è aperto ieri sera il 5° turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver si è aperto ieri sera il 5° turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver la squadra brianzola è stata battuta per 64-60 mentre oggi tocca a Le Bocce Erba rendere visita della Casoratese

Si è aperto ieri sera il 5° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver. Nel girone Blu anticipo amaro per il Gorla Cantù che ieri sera si è dovuto arrendere sul campo del.... Campus Varese per 64-60 dopo una gara molto combattuta ed equilibrata. Non è bastata la buona prova del top scorer Gabriele Tarallo per evitare il ko ai canturini. Oggi invece tocca a Le Bocce Erba che sul campo della Casoratese proverà a centrare il quarto successo consecutivo.

Il tabellino di Campus Varese - ABC Cantù 64 - 60

Parziali 16-14, 37-39, 54-47

Campus Varese: Spertini 15, Ghezzi 11, Magugliani 11, Assui 8, Carità 5, Macchi 5, Sorrentino 4, Veronesi 4, Pavese 1, Lacchin, Napolitano, Pagani. All. Botti.

Gorla Cantù: Tarallo 23, Cattaneo 9, Brembilla 6, Redaelli 5, Ndubuisi Chika 5, Milici 4, Bresolin 2, Chiappa 2, Tosetti 2, Trombetta 2, Clerici, Moscatelli ne, All. Costacurta.

Il programma completo del 5° turno della seconda fase

Venerdì 11 marzo Fagnano-Groane Lentate 66-65, Venegono-Desio 60-71, Daverio-Varedo 75-61, Luino-Calolziocorte 72-64, ore 21 Campus Varese-Gorla Cantù 64-60, Mandello-Marnatese 64-80; sabato 12 ore 19 Casoratese-Le Bocce Erba, Morbegno-Castronno.

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 36; Castronno 28; Mandello, Luino 24; Morbegno, Calolziocorte, Le Bocce Erba 22; Varedo, Casoratese, Daverio, Desio 20; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 8; Virtus Olona 4, Basket Groane Lentate 0.