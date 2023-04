Basket C Silver il Gorla Cantù ha perso a Soresina ed è eliminato ma tra gli applausi

Basket C Silver si è giocata ieri sera gara 3 del 1° turno playoff lombardi.

Basket C Silver il team brianzolo si è arreso per 91-87 e saluta la stagione con in tasca la promozione alla prossima C regionale

Si è chiusa ieri la stagione agonistica del Gorla Cantù nel campionato di basket C Silver. A Soresina infatti la squadra brianzola ha perso anche gara 3 della serie playoff contro la Gilbertina che ha chiuso i conti con un secco 3-0. Come nelle precedenti partite la squadra canturina diretta da coach Mattia Costacurta ha giocata per lunghi tratti alla apri con i forti avversari che però in progressione si sono imposti meritandosi la qualificazione al turno successivo. Per il Gorla si chiude così questa stagione esaltante che l'ha vista protagonista con il secondo posto nel girone Blu e la promozione alla prossima C regionale.

Il tabellino di Gilbertina Soresina-Gorla Cantù 91-87

Parziali 23-21, 54-39, 74-61

Soresina: Popadic Marko 29, Bassani Andrea 28, Severgnini Stefano 11, Grassi Francesco 10, Mangiapane Fabio 9, Del Sorbo Pietro 2, Pala Andrea 2, Avino Federico ne, Cipelletti Matteo ne, Mainardi Matteo ne, Russo Antonio ne, Sgarzi Leonardo ne. All. Tonani.

Gorla Cantù: Tarallo Gabriele 24, Borsani Guglielmo 11, Tosetti Carlo 10, Trombetta Luca 10, Clerici Filippo 8, Terragni Pietro 8, Greppi Riccardo 5, Meroni Gregorio 5, Elli Stefano 3, Moscatelli Tommaso 3, Cattaneo Luca 0, Toluwa George Miracle. All. Costacurta.

Questo cartellone della serie che si è chiusa 3-0 per Soresina:

gara 1 venerdì 21/4 a Soresina 80-74, gara 2 martedì 25/4 a Casnate 54-61; gara 3 a Soresina venerdì 28/4.