Basket C Silver il Gorla Cantù inciampa in casa contro il Villasanta per 67-72

Basket C Silver si è giocato ieri a Casnate il 5° turno del girone Blu

Basket C Silver oggi in campo Le Bocce Erba che a domicilio alle ore 18 ospita il quotato Morbegno

Niente da fare per il Gorla Cantù che ieri per il 5° turno del campionato di basket C Silver ha perso in casa contro Villasanta. Oggi chiude il cartellone Le Bocce Erba che alle ore 18 ospita il Morbegno.

Il tabellino di Gorla Cantù-Villasanta 67 - 72

Parziali 21-21, 39-40, 58-53

Gorla: Brembilla 16, Meroni 13, Tarallo 12, Tosetti 11, Elli 6, Trombetta 4, Borsani 2, Cattaneo 2, Terragni 1, Stefanov, Tolowua, F. Mazzoleni. All. Costacurta

Villasanta: Leggiero 17, Moscatelli 15, Morse 12, Mladenovic 10, Frosi 9, Monguzzi 9, Bettoschi, Dellavalle, Marchisio, Colombo, Terruzz. All. Bonfio

Il cartellone completo del 5° turno del girone Blu

Venerdì 21 ottobre ore 21 Calolziocorte-Indipendente Appiano Gentile 65-60, Varedo-Bottanuco 53-65, Busnago-Mandello 71-84, Vimercate-Rondinella 73-47; sabato 22 ore 21.15 Gorla Cantù-Villasanta 67-72; domenica 23 ore 18 Le Bocce Erba-Morbegno, Novate-Virtus Gorle.

La classifica del girone Blu dopo 4 turni

Busnago, Novate 8; Morbegno, Indipendente Appiano Gentile, Bottanuco, Villasanta 6; Gorla Cantù, Varedo, Gorle, Calolziocorte, Vimercate 4 Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Mandello 2; Rondinella Sesto 0.