Basket C Silver: è calato il sipario sui playoff Gold Lombardi.

Basket C Silver: il Gorla Cantù perde a Mantova ma chiude con un ottimo 5° posto

E' definitivamente calato il sipario sulla stagione del Gorla Cantù nel campionato di basket C Silver. La squadra brianzola si è classificata al 5° posto assoluto dopo aver giocato il gironcino finale a tre per i piazzamenti dal 4° al 6° posto. Dopo aver battuto in casa Venegono, la squadra di coach Mattia Costacurta nel fine settimana è andata a Mantova per giocarsi l'atto conclusivo contro i locali del San Pio X che si sono alla fine imposti in volata per 71-66. Per Cantù resta un quinto posto da applausi che garantisce loro la promozione alla prossima serie C lombarda e una stagione vissuta da protagonisti.

Il tabellino di S. Pio X Mantova (2C) - Gorla Cantù (2A) 71 - 66

Parziali 20-18, 39-41, 48-42

San Pio X: Colla Gianluca 16, Malagutti Leonardo 15, Asan Maximiliano 14, Steccanella Matteo 14, Oriolo 5, Natali Andrea 4, D'Amelio Alberto 3, Brusini Giacomo ne, Donati Jacopo ne, Pongiluppi Diego ne, All. Gabrielli.

Gorla Cantù: Borsani Guglielmo 21, Brembilla Davide 12, Tosetti Carlo 10, Meroni Gregorio 8, Tarallo Gabriele 5, Moscatelli Pietro 4, Elli Stefano 3, Trombetta Luca 3, Toluwa George Miracle, Greppi Riccardo ne, All. Costacurta .

Risultati del gironcino finale

1° turno Venegono-San Pio X Mantova 60-90; 2° turno Cantù-Venegono per 84-68; 3° turno San Pio X Mantova-Cantù 71-66.

Classifica finale primi posto dei C Silver 2022/23 Lombardia

1° O.SA.L. Novate; 2° Gilbertina Soresina; 3° Sanmaurense Pavia; 4° S. Pio X Mantova; 5° Gorla Cantù; 6° Basket Venegono