Basket C Silver: il Gorla Cantù perde il big match e va ai playoff da seconda

Si è aperto ieri sera l’ultimo turno della fase ad orologio nel campionato lombardo di basket C Silver. Apripista il Gorla Cantù che ha perso il big match che valeva il primo posto nel girone C sul campo della Nuova Argentia Gorgonzola per 81-71. Peccato perché i ragazzi di coach Sergio Borghi sono stati in vantaggio per oltre tre quarti per poi farsi sorpassare negli ultimi minuti. Con questo successo Gorgonzola accede ai playoff come prima classificata e affronterà la quarta del suo stesso girone. Il Gorla invece da seconda affronterà la terza classificata che si saprà dopo le ultime gare odierne.

Il tabellino di Nuova Argentia Gorgonzola – Gorla Cantù 81 – 71

Parziali 16-18, 35-43, 51-57

Gorgonzola: Parlato 17, Ruzzon 15, Trassini 14, Pietrobon 13, Benadduce 11, Pizzul 10, Dedè 1, Casati, Marcotti, Pirola, Giannella ne, Morse ne. All. Scaltrito.

Gorla Cantù: Bresolin 16, Lanzi 16, Caglio 13, Tarallo 12, Terragni 9, Ronchetti 3, Redaelli 2, Sacripanti, Chiappa, Greppi ne, Clerici ne, Meroni. All. Borghi.

Il programma del 14° turno, penultimo della fase ad orologio del girone C

Venerdì 28 maggio Gorgonzola-Gorla Cantù 81-71; sabato 29 Cusano-Morbegno; domenica 30 Novate-Garbagnate.

Classifica del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola 22; Gorla Cantù 20; Morbegno 12; Cusano Milanino, Novate 10; Garbagnate 6.