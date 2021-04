Basket C Silver il Gorla Cantù ritrova il successo e doma l’ostica Garbagnate

Basket C Silver si è aperto il 3° turno di ritorno del campionato lombardo.

Basket C Silver il team brianzolo resta in vetta e mercoledì tornerà in campo per ospitare il Novate

Torna alla vittoria dopo due sconfitte il Gorla Cantù nel campionato di basket C Silver. Ieri sera in casa la squadra di coach Sergio Borghi ha vinto l’anticipo del 3° turno di ritorno del girone C domando solo nel finale un’agguerritissima Garbagnate. Match combattuto con vantaggi alterni che si è risolto nei secondi finali con Redaelli che ha sigillato dalla lunetta un successo prezioso che mantiene il Gorla in vetta alla classifica in compagnia del Gorgonzola che ieri ha battuto Morbegno. Il Gorla tornerà in campo già mercoledì 21 aprile ancora in casa contro Novate per poi chiudere la prima fase il 28 aprile a Morbegno.

Il tabelinno di TEAM ABC GORLA CANTU’ -OSL GARBAGNATE 72-68

Parziali 23-21, 36-41, 52-57)

Team ABC Gorla Cantù: Moscatelli 5, Terragni 6, Ronchetti 12, Pozzi 15, Proserpio,

Sacripanti, Borsani 2, Castelli 2, Trombetta, Redaelli 7, Bresolin 22, Maduka. All. Borghi, Vice

All. Costacurta, Pozzoli.

OSL Garbagnate: Miceli, Gozo 9, Ripamonti 9, Barbieri 7, Carcano 6, Castiglioni 2, Radice,

D’Apolito 10, Brambilla, Costa, Gianoli 9, Cantale 14. All. Gandini, Vice All. Marrapodi,

Longoni.

Programma del 3° turno di ritorno girone C

Venerdì 16 aprile ore 21.30 Gorla Cantù-Garbagnate 72-68, Gorgonzola-Morbegno 76-65; domenica 18 Novate-Cusano.

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù, Nuova Argentia Gorgonzola 10; Pezzini Morbegno 8; Garbagnate, Cusano Milanino 6; Novate 4.