Basket C Silver il Gorla Cantù sfida Gorgonzola per il primo posto in chiave playoff

Basket C Silver oggi si apre l’ultimo turno della fase ad orologio nel girone C.

Basket C Silver il big match si gioca stasera alle 21.30: bilancio delle sfide precedenti è in parità 1-1

Si apre questa sera l’ultimo turno della fase ad orologio del campionato lombardo di basket C Silver proponendo subito lo scontro diretto nel girone C tra Gorla Cantù e Nuova Argentia Gorgonzola. Le due pariclassifica si affrontano stasera alle ore 21.30 (arbitri Lonati-Rancati) per decidere il primato del girone e il primo posto nella griglia playoff. Nella stagione regolare il bilancio è in parità 1-1 nelle due sfide giocate: Cantù ha vinto in casa l’andata per 85-83 mentre Gorgonzola si è imposta nella gara di ritorno per 84-73. Ricordiamo che entrambe sono già qualificate per i playoff e nel primo turno affronteranno o la quarta o la terza del loro stesso girone.

Il programma del 14° turno, penultimo della fase ad orologio del girone C

Venerdì 21 maggio ore 21.30 Gorgonzola-Gorla Cantù; sabato 29 Cusano-Morbegno; domenica 30 Novate-Garbagnate.

Classifica del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 20; Morbegno 12; Cusano Milanino, Novate 10; Garbagnate 6.