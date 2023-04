Basket C Silver, il Gorla Cantù sfiora il colpo a Soresina ma cade nel finale per 80-74

Basket C Silver: si sono aperti ieri sera i playoff del campionato lombardo.

Basket C Silver: stasera tocca a Le Bocce Erba che apre in trasferta la serie salvezza contro Gussago

E' iniziata la grande avventura dei playoff di basket C Silver per il Gorla Cantù che pronti via ha sfioratp il colpo grosso ieri sera in gara 1 a Soresina. La giovane squadra brianzola di coach Mattia Costacurta infatti nella prima partita della serie ha condotto per oltre tre quarti per poi arrendersi ai locali della Gilbertina solo nel finale per 80-74. Gara 2 è in programma a Casnate mercoledì 26 aprile.

Il tabellino di gara 1 Gilbertina Soresina (1C) - Gora Cantù (2A) 80 - 74

Parziali 18-19, 35-37, 54-57

Soresina: Popadic Marko 27, Del Sorbo Pietro 20, Severgnini Stefano 15, Bassani Andrea 10, Grassi Francesco 5, Pala Andrea 3, Mangiapane Fabio, Ne Avino Federico, Avino Michele, Cipelletti Matteo, Mainardi Matteo, Russo Antonio, Sgarzi Leonardo. All. Tonani.

Gorla cantù: Tarallo Gabriele 16, Meroni Gregorio 14, Tosetti Carlo 13, Brembilla Davide 10, Greppi Riccardo 9, Borsani Guglielmo 8, Trombetta Luca 4, Clerici Filippo, Elli Stefano, Moscatelli Pietro, Terragni Pietro, Toluwa George Miracle, All. Costacurta.

Questo cartellone: gara 1 venerdì 21/4 a Soresina 80-74, gara 2 mercoledì 26/4 a Casnate ore 21.15, gara 3 a Soresina venerdì 28/4, eventuali gara 4 a Casnate mercoledì 3 maggio e gara 5 a Soresina venerdì 5 maggio.

Le Bocce Erba stasera apre la sua serie playoff playout. Primo turno per il team di coach Alessio Pesca lo vedrà affrontare il Gussago quinta nel girone Rosso al meglio delle cinque partite. Gara1 oggi sabato 22 a Gussago alle ore 18, gara2 mercoledì 26 a Erba ore 21, gara3 sabato 29 a Gussago, eventuali gara 4 il 3 maggio a Erba e gara 5 il 6 maggio a Gussago. Vincente salva mentre la perdente dovrà giocare un secondo turno sempre al meglio delle cinque partite che si giocheranno da domenica 14 maggio, poi mercoledì 17 maggio, domenica 21 maggio, eventuali gara 4 il 24 maggio e gara 5 il 28 maggio.