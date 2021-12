Basket C Silver il Gorla Cantù sfiora il colpo con Calolziocorte ma si arrende nel finale

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver ieri si è aperto il turno prenatalizio nel girone Blu2.

Basket C Silver in vetta sale il Mandello corsaro a Desio aspettando il posticipo domenicale Erba-Morbegno

Si è aperto il turno prenatalizio nel campionasto di basket C Silver che nel girone C2 ha visto in campo ben tre partite. Il Gorla Cantù ha sfiorato un altro colpo esterno ieri sera a cospetto del Carpe Diem Calolziocorte che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per domare i ragazzi di coach Mattia Costacurta trascinati da Gabriele Tarallo top scorer. Da segnalare il successo esterno di misura a Desio del Mandello che momentanemente è solo in vetta al girone aspettando il posticipo di domenica Le Bocce Erba-Morbegno.

IL tabellino di Carpe Diem Calolziocorte - Gorla Cantù 79 - 74

Parziali 23-24, 41-38, 63-62

Calolziocorte: Meroni Leonardo 20, Rusconi Martino 20, Xavier Brown 14, Farinatti Luca 10, Pirovano Niccolò 10, Pirovano Mattia 3, Longhi Samuele 2, Fontana Christian , Galli Matteo, Galli Riccardo, Mazzoleni Thomas, Papini Nicolas. All. Mazzoleni.

Gorla Cantù: Tarallo Gabriele 20, Borsani Guglielmo 12, Elli Stefano 11, Brembilla Davide 8, Tosetti Carlo 8, Terragni Pietro 7, Maduka Ebuka 4, Trombetta Luca 2, Stefanov 2, Chiappa Federico, Redaelli Filippo, Clerici Filippo ne, All. Costacurta.

Ricordiamo che prima della fine dell'anno vecchio tornerà ancora in campo il Gorla Cantù che mercoledì 22 dicembre anticiperà l'ultimo turno della prima fase ospitando a Casnate alle ore 21 il fanalino di coda Nuova Basket Groane Lentate.

Il programma del 6° turno, penultimo di ritorno del girone Blu2

Venerdì 17 dicembre ore 21.30 Caloziocorte-Gorla Cantù 79-74, Desio-Mandello 73-75, Lentate-Varedo 59-64; domenica 19 ore 18 Le Bocce Erba-Morbegno.

La classifica del girone Blu2

Mandello, 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte 16; Morbegno, Desio, Varedo 14; Gorla Team Abc Cantù 10; Basket Groane Lentate 0.