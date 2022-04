Basket C Silver il Gorla Cantù si arrende a testa alta sul campo del Castronno per 73-61

Pallacanestro minors risultati

Per tre quarti infatti i giovani canturini sono rimasti agganciati agli avversari che hanno piazzato il parziale vincente negli ultimi minuti. Domenica invece toccherà a Le Bocce Erba ospitare il Fagnano.

Il tabellino di CASTRONNO - GORLA CANTU’ 73-61

(18-11, 31-32, 51-50)

Pallacanestro Castronno: Canavesi 4, Ansaldo, Magistrali 6, De Vita A., Campanale 4, Presentazi 11, Bologna 13, Carlesso 4, Lenotti 7, Garbarini 24. All. Marini, Vice All. Spissu, Pellizzaro.

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 4, Borsani 5, Redaelli 2, Tosetti 6, Meroni 10, Moscatelli 3, Milici, Brembilla 8, Trombetta 2, Tarallo 9, Maduka 6, Ndubuisi 6. All. Costacurta, Vice All. Borghi, Poletto.

Il programma dell'11° e terzo turno di ritorno girone Blu

Venerdì 22 aprile ore 21.15 Castronno-Gorla Cantù 73-61, Varedo-Venegono 78-67, Groane Lentate-Daverio 70-92 , Luino-Mandello 75-84, Campus Varese-Calolziocorte 52-63, Desio-Marnatese 64-69; sabato 23 Casoratese-Morbegno; domenica 24 ore 18 Le Bocce Erba-Fagnano.

La classifica del girone Blu

Marnatese 46; Castronno 36; Luino, Morbegno 32; Casoratese, Daverio, Calolziocorte 30; Mandello 28; Le Bocce Erba 26; Varedo 24; Desio 22; Gorla Cantù 20; Venegono 18; Campus Varese 10; Fagnano Virtus Olona 8, Groane Lentate 2.