Basket C Silver il Gorla Cantù si rialza, stende Morbegno e si riprende il secondo posto

Basket C Silver sabato a segno per la squadra brianzola nel girone Blu lombardo

Basket C Silver il team di coach Costacurta dopo un prima parte equilibrata ha allungato andando a vincere 98-70 sfiorando il centello

Sabato on fire per il Gorla Cantù che ha sfruttato al meglio il fattore campo per tornare al successo nel 3° turno di ritorno del campionato di basket C Silver. Ieri sera infatti la squadra canturina si è rialzata prontamente dopo il ko di settimana scorsa e si è imposta in progressione contro il Morbegno. Dopo una prima parte equilibrata infatti i ragazzi di coach Costacurta hanno cambiato marcia dopo l'intervallo sfiorando anche il centello. Con questa vittoria il Gorla torna al secondo posto agganciando il Bottanuco a quota 22 punti.

Il tabellino di Gorla Cantù-Morbegno 98 - 70

Parziali 18-19, 44-39, 71-59

Gorla Cantù: Stefanov Rubin 21, Tarallo Gabriele 17, Borsani Guglielmo 15, Clerici Filippo 13, Tosetti Carlo 12, Terragni Pietro 9, Trombetta Luca 5, Cattaneo Luca 3, Meroni Gregorio 3, Elli Stefano, Mazzoleni Federico, Toluwa George Miracle. All. Costacurta.

Morbegno: Del Barba Alessandro 18, Gottari Giorgio 13, Galli Giorgio 9, Broggi Andrea 7, Martinalli Filippo 7, Folzani Federico 6, Manni Emanuele 6, Scalera Luigi 4, Del Barba Davide, Salvadori Stefano, Lo Serigne Mourtala, All. Bianchi.

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 27 ore 21.15 Bottanuco-Erba 70-54, Busnago-Gorle 84-69. Mandello-Novate 0-20; ore 21.30 Appiano Gentile-Vimercate 64-75, Varedo-Calolziocorte 80-57; sabato 29 ore 21.15 Gorla Cantù-Morbegno 98-70; domenica 29 Villasanta-Rondinella.

La classifica del girone Blu

Novate 26; Bottanuco, Gorla Cantù 22; Busnago 20; Calolziocorte, Gorle 18; Villasanta, Morbegno 16; Erba, Appiano, Vimercate, Varedo 12: Mandello 10; Rondinella Sesto 2.