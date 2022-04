Basket C Silver il Gorla Cantù stasera rende visita al Castronno seconda forza del torneo

Basket C Silver si apre oggi l'11° turno della seconda fase del girone Blu lombardo.

Si apre questa sera l'11° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver. Apripista il Gorla Cantù che sulla scia dell'ultimo bel successo contro Casoratese, stasera renderà visita alla seconda forza del girone Blu il Castronno per provare a fare il colpaccio nonostante ancora qualche assenza in organico. Domenica invece toccherà a Le Bocce Erba che dopo il ko subito contro Daverio tornerà tra le mura amiche per ospitare la penultima della classe Fagnano Olona con l'obiettivo dichiarato di tornare a vincere per rimanere agganciato al treno dei playoff.

Il programma dell'11° e terzo turno di ritorno girone Blu

Venerdì 22 aprile ore 21.15 Castronno-Gorla Cantù, Varedo-Venegono, Groane Lentate-Desio, Luino-Mandello, Campus Varese-Calolziocorte; sabato 23 Casoratese-Morbegno; domenica 24 ore 18 Le Bocce Erba-Fagnano.

La classifica del girone Blu

Marnatese 44; Castronno 34; Luino, Morbegno 32; Casoratese 30; Daverio, Calolziocorte 28; Le Bocce Erba, Mandello 26; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù 20; Venegono 18; Campus Varese 10; Fagnano Virtus Olona 8, Groane Lentate 2.