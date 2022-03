Basket C Silver il Gorla Cantù stasera vuole rialzarsi dopo 5 ko in casa contro Fagnano

pallacanestro Minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 7° turno della seconda fase nel girone Blu .

Basket C Silver domenica in posticipo toccherà a Le Bocce Erba che riceverà il Venegono

Torna in campo questa sera il girone B del campionato di basket C Silver per aprire il 7° e penultimo turno della seconda fase. In campo stasera il Gorla Cantù che a Casnate ospita il Fagnano Virtus Olona per spezzare il digiuno che dura da cinque gare e rialzarsi in classifica. Domenica in posticipo toccherà invece a Le Bocce Erba che gasata dall'ultimo successo esterno contro Castronno proverà ad avvalorare il suo buon momento contro l'ostico Venegono.

Il programma del 7° e penultimo turno d’andata girone Blu

Venerdì 25/3 ore 21 Gorla Cantù-Fagnano Olona, Groane - Marnatese, Mandello-Castronno, Luino-Varedo, Desio-Campus Varese, Daverio-Morbegno; sabato 26 Casoratese-Calolziocorte; domenica 27 ore 18 Le Bocce Erba-Venegono.

La classifica del girone Blu

Marnatese 38; Castronno 28; Luino, Morbegno 26; Mandello, Le Bocce Erba, Casoratese, Daverio 24; Calolziocorte 22; Varedo, Desio 20; Venegono 16; Gorla Cantù 14; Campus Varese 8; Fagnano Olona 6, Groane Lentate 0.