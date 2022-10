Basket C Silver il Gorla Cantù stoppa Vimercate e centra il secondo successo stagionale

Basket C Silver buon risultato per il team brianzolo nel 4° turno del girone Blu

Basket C Silver buona prestazione della squadra di coach Costacurta al termine di una gara combattuta

Seconda vittoria stagionale nel campionato di basket C Silver per il Gorla Cantù che ieri in occasione del 4° turno d'andata del girone Blu ha battuto in casa la Dipo Vimercate. Una vittoria pesante arrivata dopo una gara molto equilibrata che ha visto il team canturino trovare il break vincente nell'ultima frazione. Sugli scudi Gabriele Tarallo top scorer, bene anche Gregorio Meroni.

Il tabellino di Gorla Cantù - Di.Po. Vimercate 68 - 60

Parziali 12-17, 34-34, 53-51

Gorla Cantù: Tarallo Gabriele 18, Meroni Gregorio 16, Clerici Filippo 9, Stefanov Rubin 8, Tosetti Carlo 5, Brembilla Davide 4, Borsani Guglielmo 3, Terragni Pietro 3, Greppi Riccardo 2, Cattaneo Luca 0, Mazzoleni Federico, Trombetta Luca, All. Costacurta.

Vimercate: Maconi Filippo 11, Barazzetta Luca 10, Gabaldi Mauro 9, Formenti Mattia 8, Viganò Claudio 8, Tremolada Stefano 5, Colombo Andrea 4, Imasuen Spencer 3, Panella Marco 2, Calabrese Paolo ne, Mosca Federico ne, Scolari Giacomo ne, All. Tassi.

Questo il cartellone del 4° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 14 ore 21 Busnago-Erba 69-55, 21.30 Appiano-Varedo 61-52, Bottanuco-Rondinella 80-58, Mandello-Gorle 47-59; sabato 15 ore 21.15 Gorla Cantù-Vimercate 68-60, Morbegno-Novate 63-69; domenica 16 Villasanta-Calolziocorte. 66-69

La classifica del girone Blu

Busnago, Novate 8; Morbegno, Appiano Gentile* 6; Bottanuco, Gorla Cantù, Villasanta, Varedo, Gorle 4; Calolziocorte, Gorla Cantù, Vimercate, Le Bocce Erba 2; Rondinella Sesto, Mandello 0.