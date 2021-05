Basket C Silver, il Gorla Cantù vince con merito anche a Morbegno

Basket C Silver si è chiusa ieri sera la prima fase del girone C lombardo.

Basket C Silver buona prova dei brianzoli che domano la Pezzini per 62-79

Finisce in bellezza per il Gorla Cantù la prima fase del campionato lombardo di Basket C Silver. Ieri sera infatti la squadra brianzola diretta da coach Sergio Borghi è andata a vincere sul campo della Pezzini Morbegno per 62-79 al termine di una gara sempre condotta e con una buona prestazione corale. In virtù di questo successo il Gorla si assicura il secondo posto, per gli scontri diretti, alle spalle del Gorgonzola e ora si appresta a disputare le quattro gare della fase ad orologio giocando in casa contro Cusano (terza) e Morbegno (quarta), oltre a due fuori casa contro Gorgonzola (prima) e Garbagnate (ultima). Al termine delle quali si stabilirà la classifica finale che definirà le squadre che accederanno ai playoff e quelle ai playout.

Il tabellino di Pezzini Morbegno – Gorla Cantù 62 – 79

Parziali 16-22, 29-35, 47-59

Morbegno: Biavaschi 13, Rusconi 13, Longhi 11, Bonfanti 8, Manni 8, Martinalli 3, Diop 2, Folzani 2, Broggi 1, Rapposelli 1, Lavizzari, Valli, All. Ronconi.

Gporla Cantù: Bresolin 18, Pozzi 14, Elli 10, Lanzi 10, Ronchetti 10, Redaelli 4, Tarallo 4, Trombetta 4, Terragni 3, Caglio 2, Sacripanti. All. Borghi.

Risultati del 5° turno di ritorno del girone C, ultimo della prima fase

Giovedì 29 aprile Novate-Garbagnate 59-55; oggi venerdì 30 Gorgonzola-Cusano 77-67, Morbegno-Gorla 62-79.

Per questa classifica aggiornata del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 14; Cusano Milanino 10; Pezzini Morbegno, Novate 8; Garbagnate 6.