Basket C Silver Il Gorla Cantù vince il derby con Erba e si lancia in classifica

Basket C Silver non ha deluso la sfida tutta nostrana ieri sera a Casnate nel girone Blu.

Basket C Silver il Team Abc di coach Costacurta sempre avanti si è imposto per 80-57 allungando nel finale

C'era grande attesa nel campionato di basket C Silver per il super derby lariano che è andato in scena ieri sera a Casnate tra Gorla Team Abc Cantù e Le Bocce Erba due squadre in salute e reduci da belle vittorie. La gara non ha deluso le attese ma ha visto protagonista la squadra locale canturina diretta da coach Mattia Costacurta che ha sempre condotto allungando poi nell'ultima frazione e piegando così la resistenza del team erbese di coach Arturo fracassa che ha comunque ben giocato. Il Gorla sale così a quota 12 punti in zona di classifica molto interessante. Oggi il turno si chiude con il posticipo Villasanta-Gorle.

Il programma del 10° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 25 novembre ore 21.30 Appiano Gentile-Busnago 86-85 d3ts, Varedo-Novate 67-81, Mandello-Rondinella 56-49, Vimercate-Bottanuco 54-66; sabato 26 ore 21.15 Gorla Cantù-Le Bocce Erba 80-57 (22-15, 38-29, 55-44), Morbegno-Calolziocorte 63-67; domenica 27 Villasanta-Gorle.

La classifica del girone Blu

Novate 18; Busnago, Calolziocorte, 14; Villasanta, Bottanuco, Gorla Cantù 12; Le Bocce Erba, Virtus Gorle 10; Morbegno, Vimercate, Indipendente Appiano Gentile 8; Varedo 6; Mandello 4; Rondinella Sesto 0.