Basket C Silver il Gorla Cantù vuole tornare a vincere contro il Garbagnate

Basket C Silver per il Team ABC è già vigilia del 3° turno di ritorno nel girone C.

Basket C Silver il terzultimo impegno della prima fase è in programma venerdì 16 aprile a Casnate alle ore 21.30

E’ già vigilia di campionato per il Gorla Cantù nel torneo di basket C Silver lombardo. Dopo aver archiviato il secondo stop consecutivo la squadra canturina diretta da coach Sergio Borghi va alla caccia del suo primo successo nel girone di ritorno e lo farà venerdì sera sul campo di casa del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (ore 21.30 arbitri Naka-Puglisi) dove riceverà il Garbagnate gà battuto di misura nel match d’andata giocato il 19 marzo scorso per 80-81. Una sfida importante in chiave classifica e in vista del rush finale di questa prima fase a cui seguiranno poi altre quattro gare di “orologio” che determineranno la classifica finale e le quattro formazioni che accederanno ai playoff. Obiettivo questo dichiarato dallo staff del Gorla per continuare la crescita e la valorizzazione dei suoi giovani. Ricordiamo che dopo la sfida con il Garbagnate, il Gorla tornerà in campo già mercoledì 21 aprile ancora in casa contro Novate per poi chiudere la prima fase il 28 aprile a Morbegno.

Programma del prossimo turno, 3° di ritorno girone C

Venerdì 16 aprile ore 21.30 Gorla Cantù-Garbagnate, Gorgonzola-Morbegno; domenica 18 Novate-Cusano.

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù, Pezzini Morbegno, Nuova Argentia Gorgonzola 8; Garbagnate, Cusano Milanino 6; Novate 4.