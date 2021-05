Basket C Silver: il Gorla è puntuale alla prima della fase orologio: Morbegno ancora ko

Basket C Silver i risultati del 1° turno della seconda fase del girone C.

Basket C Silver il team canturino sabato sera ha dominato la gara casalinga vincendo 88-55

Si è aperta nel migliore dei modi per il Gorla Cantù la fase ad orologio del campionato lombardo di basket C Silver. Sabato sera a Casnate infatti il team di coach Sergio Borghi ha regolato con una bella prova di forza il Morbegno già battuto nelle altre due gare regolari. Ora il Gorla resta in vetta con Gorgonzola è tornerà in campo venerdì 14 maggio ospite del fanalino Garbagnate battuto in entrambe le partite della fase regolare (80-81 all’andata e 72-68 al ritorno in casa).

Il tabellino di Gorla Cantù – Pezzini Morbegno 88 – 55

Parziali 16-8, 40-21, 61-39

Gorla Cantù: Caglio 20, Lanzi 13, Castelli 12, Pozzi 11, Elli 9, Bresolin 8, Brembilla 4, Redaelli 4, Ronchetti 3, Tarallo 2, Terragni 2, Moscatelli. All. Borghi.

Morbegno: Rusconi 17, Diop Cheikh 13, Longhi 6, Biavaschi 5, Valli 5, Manni 4, Rapposelli 4, Martinalli 1, Bonfanti, Broggi, Lavizzari. All. Ronconi.

Programma del 1° turno fase ad orologio girone C

Venerdì 7 maggio Garbagnate-Gorgonzola 83-90; sabato 8 maggio ore 21 Gorla Cantù-Pezzini Morbegno 88-55, Cusano-Novate 57-59,

Questa la classifica aggiornata del girone C al termine della prima fase

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 16; Cusano Milanino, Novate 10; Pezzini Morbegno 8; Garbagnate 6.

Venerdì 14 maggio ore 21.15 Garbagnate-Gporla, Gorgonzola-Cusano; sabato 15 Morbegno-Novate.