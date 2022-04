Basket C Silver il Gorla si regala una Pasqua dolce e la vittoria contro la Casoratese 

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver ieri sera la squadra brianzola si è imposta in rimonta a Casnate per 75-65

Si è aperto ieri sera il 10° turno prepasquale nel girone Blu unificato della seconda fase del campionato lombardo di basket C Silver. Si sono giocati quattro anticipi che hanno visto protagonista anche il Gorla Team Abc Cantù che si è regalato una Pasqua davvero dolce grazie alla vittoria preziosa conquistata battendo a Casnate e in rimonta la quotata Casoratese per 75-65. Una bella prova corale per il team di coach Mattia Costacurta che così sale a quota 20 punti in classifica. Domai invece toccherà a Le Bocce Erba ospite del Daverio per provare anche lei a regalarsi un uovo di Pasqua con una sorpresa ricca di tre punti.

Il tabellino di Gorla-Cantù-Casoratese 75-65 (18-20, 33-39, 51-51)

Gorla: Brembilla 15, Borsani 13, Meroni 11, Tosetti 11, Terragni 8, Ndubuisi Chika 6, Maduka 4, Tarallo 4, Trombetta 3, Cattaneo, Chiappa, Redaelli. All. Costacurta.

Casoratese: Puricelli 18, Bernardi 14, Bellotti 12, Dagri 8, Croci 5, Occhetta 5, Magnani 3, Bamba Ben, Ferrari, A. Calcaterra, L. Calcaterra, Pigozzi ne, All. Remonti.

Il programma del 10° e secondo turno di ritorno girone Blu

Mercoledì 13 aprile ore 21.15 Gorla-Cantù-Casoratese 75-65, Luino-Desio 80-61, Venegono-Groane 93-62, Morbegno-Fagnano 72-66; giovedì 14 Marnatese-Varedo; venerdì 15 aprile ore 21.15 Daverio-Le Bocce Erba, Calolziocorte-Castronno,Mandello-Campus Varese.

La classifica del girone Blu

Marnatese 42; Castronno 34; Luino, Morbegno 32; Casoratese 30; Erba, Daverio, Calolziocorte 26; Mandello 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù 20; Venegono 18; Campus Varese 10;Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.

Il programma dell'11° e terzo turno di ritorno girone Blu

Venerdì 22 aprile ore 21.15 Castronno-Cantù, Varedo-Venegono, Groane-Desio, Luino-Mandello, Campus Varese-Calolziocorte; sabato 23 Casoratese-Morbegno; domenica 24 Le Bocce Erba-Fagnano.