Basket C Silver: è vigilia del 7° turno di ritorno del girone Blu.

Basket C Silver: il nuovo weekend "spezzatino" si apre venerdì sera con Appiano-Bottanuco

A sette turni dalla fine della stagione regolare il campionato di basket C Silver prepara a lanciare la volate finali in testa e in coda. Proprio nella lotta nelle retrovie è impegnato l' Indipendente Appiano Gentile che aprirà l'ennesimo turno spezzatino venerdì sera ospitando il quotato Bottanuco terzo in classifica:

"Ora - dice Matteo Bonassi coach di Appiano - ci attende un calendario tosto con sette finali la prima contro il quotato Bottanuco ma proveremo a fare il massimo per giocarcela e uscire dalle zone calde dove è un'autentica bagarre".

Sabato sera invece sarà di scena ancora in casa il Gorla Cantù che sulla scia della vittoria nel derby proprio con Appiano proverà a consolidare il suo secondo posto in graduatoria ospitando il Varedo. Domenica invece chiuderà in posticipo Le Bocce Erba che sull'omda lunga di tre successi consecutivi medita il colpo grosso anche sul campo della capolista Novate: con la nuova Erba nessun pronostico è chiuso.

Il cartellone completo del 7° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 ore 21.30 Appiano Gentile-Bottanuco, Mandello-Calolziocorte, Rondinella-Gorle; sabato 25 ore 21.15 Gorla Cantù-Varedo, Morbegno-Busnago; domenica 26 ore 18 Novate-Erba, Villasanta-Vimercate.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 32; Gorla Cantù 28; Bottanuco 26; Busnago, Gorle 22; Calolziocorte, Villasanta 20; Morbegno, Le Bocce Erba 18; Varedo, Indipendente Appiano, Vimercate 14: Mandello 10; Rondinella Sesto 4.