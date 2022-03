Basket C Silver il primo weekend di Primavera regala la doppietta vincente per Cantù ed Erba

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è giocato il 7° turno d'andata della seconda fase regionale.

Basket C Silver Il Gorla torna a vincere contro Fagnano in rimonta mentre Le Bocce regola in casa il Venegono

Il 7° turno penultimo d'andata della seconda fase del campionato di basket C Silver ha portato bene alle due squadre lariane che hanno aperto la Primavera con una doppia vittoria. Il Gorla Cantù è tornato al successo in rimonta contro il Fagnano mentre domenica Le Bocce Erba ha confermato il suo buon momento superando in casa il Venegono.

Il tabellino di Gorla Cantù-Fagnano Olona 74-71

(22-22, 37-52, 61-62)

Team ABC Gorla Cantù: Borsani 13, Cattaneo 2, Redaelli 5, Tosetti 4, Meroni 11, Chiappa, Clerici, Brembilla 8, Trombetta 2, Tarallo 17, Maduka 3, Ndubuisi 10. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Virtus Olona: Ceriani, Pinzi 2, Gardini 20, Cova 2, Poloni 2, Bianchi 19, Palladini 5, Canavesi 11, Cerutti 10. All. Gentile. Il tabellino di Le Bocce Erba-Venegono 79-65 (20-14, 38-37, 63-49) Le Bocce: Colombo Tommaso 17, Rigamonti Andrea 16, Caimi Francesco 12, Smaniotto Simone 12, Arnaboldi Edoardo 8, Valsecchi Lorenzo 7, Sironi Daniele 4, Spreafico Marco 3, Citterio Andrea, Meroni Marco, Sirtori Vittorio, Sivaglieri Giorgio. All. Fracassa. Venegono: Vanzulli Vittorio 24, Maruca Lorenzo 8, Moalli Nicolas 8, Cattalani Andrea 7, Cantarelli Davide 6, Beati Lorenzo 4, Adolfatto Nicolò 3, Angiolini Alberto 3, Freri Federico 2, Grazzi Alessandro, Minonzio Davide ne, All. Gergati.

Il programma del 7° e penultimo turno d’andata girone Blu

Venerdì 25/3 ore 21 Gorla Cantù-Fagnano Olona 74-71, Groane - Marnatese 64-58, Mandello-Castronno 67-68, Luino-Varedo 49-59, Desio-Campus Varese 79-73, Daverio-Morbegno 68-73; sabato 26 Casoratese-Calolziocorte 74-73; domenica 27 ore 18 Le Bocce Erba-Venegono 79-65.

La classifica del girone Blu

Marnatese 38; Castronno 30; Morbegno 28; Luino, Le Bocce Erba, Casoratese 26; Mandello, Daverio 24; Calolziocorte, Varedo, Desio 22; Venegono, Gorla Cantù 16; Campus Varese 8; Fagnano Olona 6, Groane Lentate 2.

Il programma dell'8° e ultimo turno d’andata girone Blu

Venerdì 1 aprile ore 21.15 Venegono-Cantù, Campus Varese-Groane, Varedo-Castronno, Fagnano-Mandello, Calolziocorte-Daverio; sabato 2 Morbegno-Marnatese; domenica 3 ore 18 Erba-Luino, Casoratese-Desio.