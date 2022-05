Basket C Silver il weekend regala impegni casalinghi importanti per Cantù ed Erba

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 13° turno della seconda fase girone Blu.

Basket C Silver sabato il Gorla riceve il Campus Varese mentre domenica Le Bocce ospita la Casoratese per restare agganciata la treno playoff

Si apre questa sera il 13° turno della seconda fase del campionato Lombardo di basket C Silver. Oggi sono in programma alcuni anticipi interessanti mentre nel weekend scendono in campo le due squadre nostrane. Sabato 7 alle ore 20.45 impegno casalingo per il Gorla Cantù che vuole tornare a vincere contro il Campus Varese che la segue in classifica per avvicinare la quota salvezza. Domenica invece toccherà a Le Bocce Erba che in casa riceve l'ostica Casoratese terza forza del girone per provare a raccogliere altri due punti preziosi nella corsa playoff.

Il programma del 13° turno, 5° del girone di ritorno Blu

Venerdì 6 maggio ore 21 Desio-Venegono, Groane-Fagnano Olona, Calolziocorte-Luino, Varedo-Daverio; sabato 7 ore 20.45 Gorla Cantù-Campus Varese, Marnatese-Mandello, Castronno-Morbegno; domenica 8 ore 18 Le Bocce Erba-Casoratese.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 48; Castronno 38; Morbegno, Casoratese 34; Luino, Daverio 32; Erba, Calolziocorte 30; Mandello 28; Varedo 24; Desio 22; Gorla Cantù, Venegono 20; Campus Varese 10; Fagnano Olona 10, Groane Lentate 2.