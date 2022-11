Basket C Silver: è vigilia dell'8° turno d'andata del girone Blu Lombardo.

Basket C Silver: in trasferta Le Bocce Erba va all'assalto della Rondinella Sesto

E' vigilia dell'8° turno d'andata del campionato di C Silver e nel girone Blu saranno ben due le squadre chiamate a giocare in anticipo. Venerdì sera infatti Le Bocce Erba renderà visita al fanalino di coda Rondinella Sesto con l'obiettivo di centrare il bersaglio grosso e i due punti. Impegno casalingo non certo facile quello che attende l'Indipendente Appiano Gentile che reduce da tre stop di fila cercherà di rimettersi in marcia ma dovrà fare una grande prova contro la Virtus Gorle pari classifica ma attrezzata per le zone di vertice. Sabato sera invece scenderà in campo un Gorla Cantù che galvanizzato dalle ultime belle vittorie, sul parquet amico di Casnate porterà l'assalto alla capolista Novate per provare a farle lo sgambetto e proseguire così nel suo buon momento.

Il programma dell'8° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 11 novembre ore 21.15 Rondinella Sesto-Le Bocce Erba, Calolziocorte-Bottanuco; ore 21.30 Appiano Gentile-Gorle, Varedo-Vimercate; sabato 12 Morbegno-Mandello, ore 21.15 Gorla Cantù-Novate; domenica 13 Villasanta-Busnago.

La classifica del girone Blu

Busnago, Novate 12; Villasanta 10; Morbegno, Cantù, Vimercate, Calolziocorte, Bottanuco 8; Appiano Gentile, Le Bocce Erba, Gorle 6; Varedo 4; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.