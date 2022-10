Basket C Silver Indipendente Appiano stasera a caccia del tris vincente contro Vimercate 

Basket C Silver si apre oggi il 3° turno d'andata del girone Rosso lombardo

Basket C Silver sabato in Valtellina per Cantù ospite del Morbegno mentre domenica Erba riceve Bottanuco per rompere il ghiaccio

Si apre questa sera il 3° turno del campionato di basket C Silver in Lombardia. Nel girone Blu torna in campo la matricola terribile Indipendente Appiano Gentile di coach Matteo Bonassi che dopo le prime due vittorie cerca il tris a Bernareggio ospite del Vimercate con cui ha un conto in sospeso dopo l'eliminazione subita nei playoff di serie D della passata stagione. Sabato sera invece trasferta in Valtellina per il Gorla Cantù di coach Mattia Costacurta che sulle ali del primo successo colto settimana scorsa contro il Gorle punta a centrare il bis vincente sul campo del Morbegno ancora imbattuto. A caccia invece della sua prima vittoria stagionale Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa che tornerà in campo nel posticipo di domenica in casa contro l'ostico Bottanuco per provare a rompere il ghiaccio.

Questo il cartellone del 3° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 7 ore 21.15 Rondinella Sesto-Villasanta, 21.30 Vimercate-Appiano Gentile, Caloziocorte-Varedo; sabato 8 ore 21.15 Morbegno-Gorla Cantù, Gorle-Busnago; domenica 9 ore 18 Le Bocce Erba-Bottanuco, Novate-Mandello.

La classifica del girone Blu

Appiano Gentile, Busnago, Morbegno, Novate 4; Gorle, Villasanta, Calolziocorte, Gorla Cantù, Bottanuco, Varedo 2; Le Bocce Erba, Rondinella Sesto, Mandello, Vimercate 0.