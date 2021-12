Basket C Silver la capolista Le Bocce Erba cade in casa contro Desio

pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è completato il 5° turno di ritorno del girone Blu2.

Basket C Silver la squadra brianzola è stata battuta per 68-73 dall'Aurora e agganciata al vertice dal Calolziocorte

Il 5° turno di ritorno del giroen Blu2 del campionato di basket C Silver si è chiuso male per Le Bocce Erba che è stata battuta ieri in casa dall'Aurora Desio per 68-73. Gara molto tirata e combattuta per tutti i 40' che ha premiato la giovane squadra ospite che si è imposta negli ultimi minuti trascinata dall'astro nascente Trucchetti. In casa erbese non è bastata la buona prova del tandem Smaniotto-Valsecchi per evitare il ko casalingo. In virtù di questo risultato Erba è stata raggiunta in vetta al girone dal Calolziocorte ma a due turni dalla fine di questa prima fase è gran bagarre al vertice con sei squadre raccolte in 4 punti.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Aurora Desio 68 - 73 Parziali 17-18, 36-43, 52-55

Le Bocce Erba: Valsecchi Lorenzo 19, Smaniotto Simone 18, Colombo Tommaso 11, Rigamonti Andrea 10, Stillo Francesco 6, Arnaboldi Edoardo 2, Meroni Marco 2, Corti Gianluca, Losa Riccardo, Sironi Daniele, Sivaglieri Giorgio, Spreafico Marco. All. Fracassa.

Aurora Desio: Trucchetti Stefano 20, Toffanin Matteo 13, Basso Leonardo 9, Radice Matteo © 9, Lamantia Niccolò 6, Gianoli Alessandro 5, Brambilla Alessandro 3, Colzani Luca 2, Giboni Gabriele 2, Gozo Loris 2, Colombo Luca 2, Corti. All. Cassina.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 10 dicembre ore 21.30 Varedo-Gorla Cantù 73 - 85 , Mandello-Calolziocorte 70-67; sabato 11 Morbegno-Lentate 80-47; domenica 12 ore 18 Le Bocce Erba-Aurora Desio 68-73.

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba, Calolziocorte 16; Mandello, Morbegno, Desio 14; Varedo 12; Gorla Team Abc Cantù 10; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 6° turno, penultimo di ritorno del girone Blu2

Venerdì 17 dicembre ore 21.30 Caloziocorte-Gorla Cantù, Desio-Mandello, Lentate-Varedo; domenica 19 ore 18 Le Bocce Erba-Morbegno.