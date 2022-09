Basket C Silver: è già vigilia di campionato per le tre nostre portacolori del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: la debuttante Appiano Gentile apripista venerdì 23 ospite del Rondinella Sesto

È già vigilia del via ufficiale del campionato lombardo di basket C Silver. Apripista nel girone Blu 2022/23 sarà, venerdì 23 settembre, proprio la debuttante l'Indipendente Appiano Gentile di coach Matteo Bonassi che renderà visita alle 21.15 (arbitri Spina-Bignotti) alla Rondinella Sesto San Giovanni.

"Per la nostra società - dice coach Bonassi - è davvero un debutto storico, per la prima volta in questa categoria. Noi vogliamo dimostrare sul campo di poterla mantenere. Sarà un campionato tosto ma tempo stesso anche bellissimo e stimolante".

Sabato 24 invece toccherà al Gorla Cantù di coach Mattia Costacurta esordire in trasferta sul campo della Fortitudo Busnago retrocessa dalla C Gold: "Subito un test probante per noi - ammette coach Costacurta- contro una delle squadre favorite. Ci attende un torneo difficile ma anche molto bello e formativo che affrontiamo con l'obiettivo di far crescere sempre i nostri giovani".

Domenica 25 invece chiuderà il cartellone Le Bocce Erba che alle 18 tra le mura amiche ospiterà la quotata Calolziocorte: "Partiamo subito con un debutto impegnativo - dice Arturo Fracassa coach di Erba - contro una Calolziocorte che si presenta rinforzata. Del resto mi sembra che il nostro girone sia in generale molto competitivo con tutte squadre che si sono rinforzate. Noi ci siamo ringiovaniti avendo inserito alcuni under nel roster ma giochiamo in casa e vogliamo partire subito bene".

Questo il cartellone del 1° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 23/9 ore 21.15 Rondinella Sesto-Appiano Gentile; sabato 24 ore 18 Busnago-Gorla Cantù, Gorle-Varedo, Mandello-Villasanta, Morbegno-Vimercate; domenica 25 ore 18 Le Bocce-Calolziocorte, Novate-Bottanuco.