Basket C Silver la nuova avventura de Le Bocce 2020/21 parte venerdì 28 agosto

Vacanze agli sgoccioli per una rappresentante nostrana del basket C Silver. Stiamo parlando de Le Bocce Erba che ha fissato per venerdì 28 agsoto la data del suo raduno. Sarà quello il primo giorno ufficiale della nuova prima squadra de Le Bocce in vista del campionato regionale 2020/21. Sulla panchina erbese siederà il confermatissimo coach Mauro Tagliabue che ha voluto illustrare i programmi della sua squadra anche se permangono alcuni dubbi su come si svolgerà la stagione agonistica:

“Non vediamo l’ora di cominciare – dice il Taglia – anche se è vero ci sono a oggi ancora tante incognite su come e quando inizierà il campionato. Dalla federazione aspettiamo di conoscere format dei camponati, composizione dei gironi ma anche le date e sopratutto i protocolli per le categorie minori. Nell’attesa però noi abbiamo deciso di aprire la nuova stagione il 28 con il raduno in cui presenteremo ufficialmente tutta la squadra, daremo il benvenuto ai nuovi innesti Losa, Cesana e Marazzi che vanno a rimpiazzare i partenti Dominioni, Malberti e Bergna e quindi illustreremo a tutti i nostri programmi. Sul campo invece inizieremo a lavorare da lunedì 31 con l’ausilio del nostro confermatissimo preparatore atletico Giuliano Botta. Per la prima settimana abbiamo deciso di svolgere tre sedute di allenamenti alternando atletica e basket. Poi venerdì 4 settembre saliremo a Campodolcino per svolgere il nostro tradizionale miniraduno in altura fino a domenica 6 con tanti allenamenti sul campo ma anche per fare gruppo. Da lunedì 7 settembre poi riprenderemo a lavorare in palestra ad Erba”. Coach Tagliabue parla anche della sua nuova squadra. “Riteniamo che il nostro roster sia davvero buono, più fisico rispetto al passato recente e costruito per puntare di più sul collettivo che sulle individualità. Ognuno dovrà dare qualcosa in più ed è quello che vogliamo noi come staff e società perchè puntiamo forte sulla forza del gruppo”. Prematuro parlare di obiettivi? “Diciamo che con la speranza che a settembre tutto possa partire normalmente, noi puntiamo ad andare il più lontano possibile e poi si vedrà dove saremo arrivati alla fine”. Importante novità per quanto riguarda il ruolo di assistente tecnico di Mauro Tagliabue: «Si quest’anno il mio vice sarà Sergio Del Vecchio che si dividerà con il settore giovanile di cui è responsabile e allenatore. Una figura che ho voluto fortemente al mio fianco perchè ho già avuto modo di apprezzare competenza e personalità. Sono sicuro che Sergio sarà un valore aggiunto anche per la nostra prima squadra». Insomma Le Bocce Erba sta scaldando già i motori …