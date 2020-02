Basket C Silver Le Bocce ancora al tappeto a Voghera

Basket C dopo il 20° turno girone B.

Basket C Silver ora il team di Erba è scivolato al quarto posto in classifica

Non è un momento facile per Le Bocce Erba che ha perso anche il 20° turno del campionato di basket C Silver. La squadra di coach Mauro Tagliabue ha dovuto alzare bandiera bianca nel weekend anche sul campo dei Voghera costretta sempre ad inseguire scivolando così al quarto posto in classifica. Ora Le Bocce deve cercare il riscatto sabato prossimo quando ospiterà al Palaerba il Castronno (ore 21) già battuto all’andata per 65-46.

Il tabellino di

Nuova Olympia Voghera – Le Bocce Erba 76 – 73

Parziali 17-9, 38-33, 61-53

Nuova Olympia Voghera : Barbieri 14, Banin 9, Ogliaro 17, Palmesino 8, Ciadini 6, Valle 9, Cartasegna 2, Oriti 3, Paulinus 1, Sek 5, Festinese 2. All. Olivieri

Le Bocce Erba : Esposito, Spreafico 4, Smaniotto 13, Sironi, Rigamonti 20, Dominioni, Corti 10, Stillo, Caimi 2, Meroni 9, Valsecchi 11, Bergna 4. All. Tagliabue.

Programma del 20° turno girone B

Venerdì 14 febbraio Bernareggio-Cerro 68-88, Sanmaurense-Mia 81-88, Castronno-Marnatese 77-64, Fagnano-Robbio 66-84, Venegono-Daverio 64-71; sabato 15 Voghera-Erba 76-73; domenica 16 Casoratese-Nova 81-63, Settimo-Vergano Luino 72-75.

La classifica del girone B

Aironi Robbio 32; Cerro 30; Marnatese 28; Le Bocce Erba, Nova 26; Castronno 22; Venegono, Settimo, Mia Lentate 20; Fagnano, Daverio 18; Verbano Luino, Voghera 14; Sanmaurense Pavia, Casoratese 12; Bernareggio 8.

Programma del 21° turno girone B

Venerdì 21 febbraio Robbio-Voghera, Venegono-Fagnano, Verbano-Mia; sabato 22 Daverio Casoratese, Marnatese-Nova, Erba-Castronno; domenica 23 Cerro-Settimo, Sanmaurense-Bernareggio.

