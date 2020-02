Basket C Silver Le Bocce attende il big match di sabato sera

Basket C Silver domani il via del 18° turno nel girone B.

Basket C Silver al PalaErba duello che vale il primo posto contro gli Aironi Robbio

Il campionato di basket C Silver è pronto a vivere un weekend molto importante soprattutto nel girone B. Domani sera infatti si apre il 18° turno stagionale con alcuni anticipi ma il clou si vivrà sabato sera al PalaErba dove Le Bocce ospiterà il big match contro la capolista Aironi Robbio. Un duello frontale che mette in palio il primato del girone visto che Erba all’andata s’impose in trasferta per 71-70 e il bis varrebbe aggancio e sorpasso in classifica. Ecco perchè la Pallacanestro Erba ha chiamato via social i suoi tifosi a raccolta.

Questo il comunicato de Le Bocce Erba

“Sabato sera vogliamo e quando dico VOGLIAMO dico

VO-GLIA-MO il PalaErba strapieno e quando dico STRAPIENO dico STRA-PIE-NO.

Lo stormo degli Aironi passa da Erba e la stagione venatoria è ancora aperta ma non sarà facile far volare penne e piume visto che i forti avversari e, non dimentichiamocelo, primi della classe avranno tutta l’intenzione di renderci pan per focaccia. I ragazzi han bisogno di noi…. e quando dico di NOI intendo TUTTI NOI. Ci piacerebbe vedere sulle tribune tanti ragazzi delle giovanili e del Minibasket (se con la maglietta de LE BOCCE ancora meglio) per far tremare con il loro tifo le mura Pala! Mai come ora……..”. Un appello da primo posto!

Programma del 18° turno girone B

Venerdì 7 febbraio Mia-Settimo, Castronno-Sanmaurense, Nova-Fagnano; sabato 8 Le Bocce Erba-Aironi Robbio (ore 21), Daverio-Bernareggio, Marnatese-Voghera; domenica 9 Cerro-Verbano Luino, Casoratese-Venegono.

La classifica del girone B

Aironi Robbio 28; Cerro, Le Bocce Erba, Marnatese 26; Nova 24; Venegono 20; Settimo, Castronno, Mia Lentate, Fagnano 18; Daverio 14; Verbano Luino, Voghera, Sanmaurense Pavia 12; Bernareggio, Casoratese 8.



