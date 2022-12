Basket C Silver: posticipo domenicale negativo per i colori nostrani nel girone Blu.

Basket C Silver: Le Bocce beffata all'ultimo secondo in casa contro Villasanta

Penultimo turno d'andata amarissimo nel girone Blu di basket C Silver per Le Bocce Erba. Ieri sera infatti la squadra diretta da coach Arturo Fracassa ha dovuto incassare il terzo stop di fila in casa dove è stata battuta al fotofinish dal Villasanta per 66-68. Una vera beffa perchè dopo aver condotto per tutta la gara la squadra erbese è stata sorpassata negli ultimi secondi dagli ospiti che prima hanno segnato tre tiri liberi per un fallo discutibile e poi, rubato il pallone, hanno siglato anche la tripla vincente a fil di sirena.

Le Bocce Erba - Italcontrol Team 86 Villasanta 66 - 68

Parziali 20-18, 43-32, 59-48

Erba: Allevi Alessandro 19, Arnaboldi Edoardo 13, Colombo Tommaso 12, Meroni Marco 5, Stillo Francesco 5, Smaniotto Simone 4, Cagnazzo Stefano 3, Sironi Daniele 3, Salvo Giacomo 2, Brambilla Carlo, Sivaglieri Giorgio, Spreafico Marco. All. Fracassa Arturo.

Villasanta: Leggiero Michele 16, Moscatelli Marco 14, Monguzzi Francesco 11, Frosi Manuel 9, Bettoschi Bogdan 8, Morse Demerik 6, Marchisio Alessandro 4, Dellavalle Daniele, Paganotto Federico, Colombo Mirko ne, Terruzzi Matteo ne, All. Bonfio.

Il programma del 12° turno d'andata del girone Blu

Mercoledì 7 dicembre Rondinella Sesto-Novate 94-96; venerdì 9 dicembre ore 21.30 Calolziocorte-Gorla Cantù 76-87, Bottanuco-Gorle 67-63, Varedo-Mandello 93-77, Vimercate-Busnago 67-77; domenica 11 ore 18 Le Bocce Erba-Villasanta 66-68; mercoledì 21 ore 21.30 Appiano Gentile-Morbegno.

La classifica girone Blu

Novate 22; Busnago 18; Gorla Cantù, Villasanta 16; Calolziocorte, Bottanuco 14; Gorle, Morbegno 12; Le Bocce Erba 10; Vimercate, Appiano, Varedo 8 Mandello 6; Rondinella 0.

Il programma del 13° turno, ultimo d'andata del girone Blu

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mandello-Appiano; sabato 17 ore 21.15 Gorla Cantù-Rondinella Sesto, Busnago-Bottanuco, Morbegno-Varedo; domenica 18 ore 18 Le Bocce Erba-Virmecate, Novate-Villasanta.