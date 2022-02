Basket C Silver Le Bocce Erba ancora segno sul campo del Fagnano Olona per 58-79

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è giocato nel weekend il 3° turno della seconda fase nel girone Blu.

Una vittoria esterna e una sconfitta onorevole questo il bilancio nostrano al termine del 3° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver. Nell'anticipo di venerdì successo corsaro de Le Bocce Erba che sale a quota 20 grazie al bel colpo sul campo di Fagnano Olona. Un successo meritato e importante arrivato in progressione per la squadra di coach Fracassa. Nel posticipo domenicale invece sconfitta onorevole per i giovani del Gorla Cantù che in casa contro la seconda forza del girone il Castronno, hanno lottato a viso aperto e fino alla fine arrendendosi in volata per 63-69.

Il tabellino di Fagnano Olona-Le Bocce Erba 58 - 79

Parziali 19-21, 35-45, 46-58

Fagnano: Gardini 23, Bianchi 13, Canavesi 9, Poggiolini 6, Cova 3, Busato 2, Cerutti 2, Bezzolato, Ceriani , A. Coppo, Sili. All. M. Coppo.

Le Bocce: Arnaboldi 16, Rigamonti 16, Colombo 12, Meroni 8, Corti 7, Caimi 4, Stillo 4, Valsecchi 4, Smaniotto 3, Spreafico 3, Sironi 2, Sivaglieri. All. Fracassa.

Il tabellino di Gorla Cantù-Castronno 63-69

Parziali 10-19, 34-38, 46-52

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 3, Borsani 6, Cattaneo, Redaelli 2, Tosetti 8, Moscatelli 8, Milici 7, Clerici, Brembilla 9, Trombetta 6, Tarallo 8, Bresolin 6. All. Costacurta, Vice All. Borghi, Poletto.

Pallacanestro Castronno: Canavesi 12, Magistrali 2, De Vita G. 25, De Vita A., Campanale 2, Presentazi 15, Bologna 3, Carlesso, Lenotti 2, Garbarini 8. All. Marini, Vice All. Spissu, Pellizzaro.

Il programma completo del 3° turno della seconda fase

Venerdì 25 ore 21.15 Fagnano Olona-Le Bocce Erba 58-79, Daverio-Lentate 76-60, Mandello-Luino 82-73, Venegono-Varedo 53-56, Calolziocorte-Campus Varese 76-72; sabato 26 Morbegno-Casoratese 60-58, Marnatese-Desio 69-63; domenica 27 ore 18 Gorla Cantù-Castronno 63-69.

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 32; Castronno 26; Mandello 24; Morbegno 22; Luino, Varedo, Calolziocorte, Le Bocce Erba 20; Casoratese, Daverio 18; Desio 16; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 6; Virtus Olona 4, Basket Groane Lentate 0.

Il programma completo del 4° turno della seconda fase

Venerdì 4 marzo Desio-Fagnano, Varedo-Casoratese, Lentate-Castronno, Daverio-Mandello, Calolziocorte-Venegono; sabato 5 ore 18.30 Marnatese-Gorla Cantù, Morbegno-Luino; domenica 6 ore 18 Le Bocce Erba-Campus Varese.