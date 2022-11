Basket C Silver: si è completato il 9° turno d'andata del girone Blu.

Basket C Silver: Le Bocce Erba batte anche Varedo e continua la sua risalita

Si è completato ieri il 9° turno d'andata del campionato di Basket C Silver. Nel girone Blu continua la risalta in classifica de Le Bocce Erba che ieri ha battuto in casa il Varedo. Continua invece il momento no dell'Appiano Gentile che nonostante una buona gara è incappato nella quinta sconfitta di fila sul campo della capolista Novate.

I tabellini di

Le Bocce Erba - Pol. Varedo 75 - 60 Parziali 16-13, 37-31, 58-44

Le Bocce: Colombo Tommaso 15, Arnaboldi Edoardo 13, Corti Gianluca 9, Meroni Marco 8, Cagnazzo Stefano 7, Stillo Francesco 6, Smaniotto Simone 5, Spreafico Marco 5, Pagani Stefano 3, Allevi Alessandro 2, Brambilla Carlo 2, Caimi Francesco, All. Fracassa.

Varedo: Spreafico Alessandro 18, Crosby Evan 10, Najafi Massimo 10, Aledjou Mohamed 9, Meroni Aron 8, Pardeo Lorenzo 3, Carolo Marco 2, Fumagalli Stefano, Boscolo Luca ne, Foschini Federico ne, Vitali Gioele ne, All. Gatti.

Novate - Indipendente Appiano 66 - 61 Parziali 21-19, 33-33, 52-47

Novate: Gorla Matteo 12, Vismara Cristian 12, Cigada Matteo 11, Cogliati Emiliano 8, Isasi Herrera Denzel 6, Molin Leonardo Ettore 6, Sala Stefano 5, Pietrobon Andrea 4, Villa Nicolò 2, Vassallo Davide ne, All. Ascenzo.

Appiano: Borsani Riccardo 13, Gorla Jacopo 13, Castelli Alessandro 8, Leva Matteo 8, Tomaselli Jacopo 8, Novati Marco 5, Castelli Federico 4, Clerici Alex 2, Ferloni Simone. All. Bonassi.

Il programma del 9° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 18 novembre ore 21.15 Mandello-Gorla Cantù 62-76, Bottanuco-Villasanta 65-55, Vimercate-Calolziocorte 63-66; sabato 19 Gorle-Morbegno 88-90, Busnago-Rondinella Sesto 75-60; domenica 20 ore 18 Le Bocce Erba-Varedo 75-60, Novate-Appiano Gentile 66-61.

La classifica del girone Blu

Novate 16; Busnago 14; Villasanta, Calolziocorte 12; Gorla Cantù, Bottanuco, Le Bocce Erba, Virtus Gorle 10; Morbegno, Vimercate 8; Indipendente Appiano Gentile, Varedo 6; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.

Il programma del 10° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 25 novembre ore 21.30 Appiano Gentile-Busnago, Varedo-Novate, Mandello-Rondinella, Vimercate-Bottanuco; sabato 26 ore 21.15 Gorla Cantù-Le Bocce Erba, Morbegno-Calolziocorte; domenica 27 Villasanta-Gorle.