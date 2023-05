Basket C Silver: si è aperta la serie finale dei playoff salvezza.

Basket C Silver: Le Bocce Erba brutto inizio, perde gara 1 in casa con Varedo

Parte molto male la serie finale dei playoff salvezza di basket C Silver per Le Bocce Erba che domenica ha perso in casa gara1 contro Varedo per 57-72. La squadra lariana diretta da coach Alessio Pesca di fatto ha sempre inseguito ma ora ha già l'occasione di resettare e riscattarsi nel secondo match in programma mercoledì 17 in trasferta. Ricordiamo che la serie è al meglio delle cinque partite: chi vince è salvo chi perde retrocederà in D.

Il cartellone della serie; Prima gara domenica a Erba 14 maggio (57-72), gara2 mercoledì 17 maggio a Varedo, gara 3 domenica 21 maggio a Erba, eventuali gara 4 il 24 maggio a Varedo e gara 5 il 28 maggio a Erba.

Il tabellino di gara Le Bocce Erba (8A) - Pol. Varedo (9A) 57 - 72

Parziali 13-15, 24-33, 37-56

Le Bocce Erba: Smaniotto Simone 11, Allevi Alessandro 10, Cagnazzo Stefano 8, Stillo Francesco 7, Caimi Francesco 5, Spreafico Marco 5, Colombo Tommaso 4, Pagani Stefano 4, Meroni Marco 3, Corti Gianluca, Citterio Andrea ne, Sironi Daniele ne, All. Pesca.

Varedo: Aledjou Mohamed 12, Najafi Massimo 12, Foschini Federico 9, Crosby Evan 8, Galli Fabio 8, Carolo Marco 7, De Donà Lorenzo Maria P. 6, Meroni Aron 5, Spreafico Alessandro 3, Flocco Andrea 2, Fumagalli Stefano, All. Gatti.