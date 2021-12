Basket C Silver Le Bocce Erba cade ancora contro il Varedo ma mantiene la vetta

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è aperto il 4° turno di ritorno nel girone Blu2.

Si è aperto ieri sera il 4° turno di ritorno del campionato di basket C Silver e nel girone Blu2 è stato a dir poco tellurico visto che hanno perso le prime due del torneo. A cominciare dalla capolista Le Bocce Erba che si è dovuta arrendere sul campo del Varedo per 55-51 dopo una gara molto tirata ed equilibrata risoltasi nel finale. Come all'andata il match è stato deciso in volata e favore dei locali vera bestia nera di Erba. Oggi scende in campo anche il Gorla Cantù che ospita a Casnate alle 21 il Mandello.

Il tabellino di Varedo - Casa Le Bocce Erba 55 - 51

Parziali 16-12, 31-30, 39-41

Varedo:Novati Lorenzo 20, Aledjou Mouhammed 10, Galli Fabio 8, Sormani Andrea 5, Chiesa Stefano 4, Meroni Giacomo 4, Parma Francesco 2, Torchio Andrea 2, Castellazzi Andrea, Riboldi Matteo, Fumagalli, Pessina ne, All. Gatti.

Le Bocce: Smaniotto Simone 16, Rigamonti Andrea 13, Colombo Tommaso 12, Meroni Marco 5, Sironi Daniele 3, Valsecchi Lorenzo 2, Arnaboldi Edoardo, Corti Gianluca, Losa Riccardo, Sirtori Vittorio, Spreafico Marco, Sivaglieri Giorgio ne, All. Fracassa.

Il programma del 4° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 3 dicembre ore 21.30 Varedo-Le Bocce Erba 55-51, Calolziocorte-Morbegno 62-78, Lentate-Desio 80-87; sabato 4 ore 21 Gorla Cantù-Mandello (andata 52-58).

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 16; Calolziocorte 14; Mandello, Desio, Morbegno, Varedo 12; Gorla Team Abc Cantù 8; Basket Groane Lentate 0.