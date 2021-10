Basket C Silver Le Bocce Erba capolista prepara la prima in casa contro il Varedo 

Pallacanestro Minors in campo

Basket C Silver vigilia del 4° turno d'andata del campionato lombardo .

Basket C Silver il Gorla Cantù di scena in trasferta sul campo dell'imbattuto Mandello per provare a fare il colpo grosso

Vigilia di campionato serena per le due squadre nostrane impegnate nel campionato di basket C Silver. Le Bocce Erba dopo tre vittorie consecutive dall'alto del suo primato e della sua imbattibilità si appresta a fare l'sordio tra le mura amiche del PalaErba dove venerdì 15 alle ore 21 ospiterà il Varedo per provare a calare quello che sarebbe un poker vincente davvero incredibile.

"Dopo tre successi di fila in trasferta - ammette coach Arturo Fracassa -mi aspetto che tutta l'adrenalina respirata in settimana all'interno della squadra si possia trasformare in carica ed energia positiva e non in tensione negativa. L'esordio casalingo può essere un'arma a doppio taglio e quindi mi aspetto una prova di maturità per cercare di centrare una bella vittoria davanti ai nostri tifosi". Sempre venerdì 15 ma alle ore 21.15 scenderà in campo in trasferta ospite dell'altra capolista Mandello il Gorla Team Abc Cantù gasato dal suo primo successo stagionale ottenuto sette giorni fa contro il Morbegno. "Siamo contenti per la prima vittoria - dice coach Mattia Costacurta- ma ora ci attende un'altra partita molto tosta contro il Mandello che non ha ancora perso. Da parte nostra vogliamo come sempre giocare una buona partita e provare a conquistare altri punti. Comunque deve essere un'altra tappa nel nostro percorso di crescita".

Il programma del 3° turno del girone Blu2 di C Silver

Venerdì 15 ottobre: ore 21 Le Bocce Erba-Varedo (arbitri Luppino-Mainetti), ore 21.15 Mandello-Gorla Cantù (arbitri Naka-Consonni), Desio-Groane Lentate; sabato 16 Morbegno-Calolziocorte.

Classifica del girone Blu2 di C Silver

Le Bocce Erba, Mandello 6; Aurora Desio, Calolziocorte 4; Morbegno, Team Abc Cantù 2; Varedo, Basket Groane Lentate 0.