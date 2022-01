Basket C Silver Le Bocce Erba chiude la prima fase perdendo a Mandello

News pallacanestro minors maschile

Basket C Silver dopo metà gara equilibrata il team di coach Fracassa è crollato negli ultimi 20'

Si è chiuso male la prima fase del campionato di basket C Silver per Le Bocce Erba che venerdì sera ha perso l'ultima gara del girone di ritorno sul campo della capolista Mandello per 84-60. Dopo una prima parte di gara equilibrata i padroni di casa hanno allungato dopo l'intervallo per chiudere i conti nell'ultima frazione con un break fin troppo pesante per i ragazzi di coach Arturo Fracassa, Ricordiamo che il Gorla Cantù aveva già giocato il 22 dicembre battendo in casa il Lentate. Ora resta solo di sapere come finirà il posticipo Morbegno-Desio per aver la classifica finale della prima fase e prepararsi per la seconda fase quando il girone Blu2 incrocerà le squadre del girone Blu1.

Il tabellino di Mandello -Le Bocce Erba 84 - 60 (15-13, 36-30, 59-46)

Mandello: Papa Niang Ibrahim 20, Paduano Simone 14, Crippa Michele 12, Radaelli Stefano 11, Marrazzo Giacomo 9, Allevi Alessandro 7, De Gregorio Thomas 5, Balatti Daniele 3, Ratti Andrea 3, Crippa Giuseppe, Lafranconi Leonardo, Lafranconi Samuele. All. Tocalli.

Le Bocce Erba: Rigamonti Andrea 14, Colombo Tommaso 11, Arnaboldi Edoardo 10, Meroni Marco 7, Corti Gianluca 6, Sivaglieri Giorgio 6, Losa Riccardo 2, Smaniotto Simone 2, Valsecchi Lorenzo 2, Spreafico Marco, Stillo Francesco, All. Fracassa .

Il programma del 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Già giocata mercoledì 22 dicembre ore 21 Gorla Cantù-Groane Lentate 85-84; venerdì 21 gennaio 2022 ore 21.15 Mandello-Le Bocce Erba 84-60, Varedo-Calolziocorte 65-61; sabato 29/1 Morbegno-Desio.

La classifica del girone Blu2

Mandello 20; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Morbegno, Varedo 16; Desio 14; Gorla Team Abc Cantù 12; Basket Groane Lentate 0.