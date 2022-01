Basket C Silver Le Bocce Erba e Gorla Cantù attendono il calendario della seconda fase

Pallacanestro minors maschile

Basket C Silver si è chiusa la prima parte di stagione del campionato lombardo.

Basket C Silver le due squadre nostrane torneranno in campo dall'11 febbraio per incontrare solo le formazioni del girone Blu1

Si è chiusa ufficialmente la prima fase della stagione regolare del campionato di basket C Silver. Si giocavano nel weekend alcuni recuperi che hanno definito le classifiche dei gironi Blu1 e Blu2 dove sono inserite anche Le Bocce Erba e Gorla Cantù che però hanno riposato. Ora si attende di conoscere il calendario della seconda fase in cui ricordiamo le squadre nostrane incontreranno a partire dall'11 febbraio e fino a maggio solo le formazioni dell'altro girone. Poi sarà dato spazio a playoff e playout. le ultime invece retrocederanno direttamente in serie D.

Posticipo del 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Sabato 29 gennaio Morbegno-Desio 75-62.

Questa la classifica aggiornata del girone Blu2

Mandello 20; Morbegno 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Varedo 16; Desio 14; Gorla Cantù 12; Basket Groane Lentate 0.

Questa la classifica aggiornata del girone Blu1

Marnatese 26; Castronno 22; Daverio, Luino 16; Casoratese 14; Venegono 10; Campus Varese 6; Virtus Olona 2.

Questa la classifica abbinata con cui ripartirà la seconda fase

Marnatese 22; Castronno 22; Mandello 2o; Morbegno 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Varedo , Daverio, Luino 16; Desio, Casoratese 14; Gorla Cantù 12; Venegono 10; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.