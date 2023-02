Basket C Silver: si è completato ieri il 6° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Le Bocce Erba è rinata e non si ferma più: anche il Mandello va ko

Si è chiuso ieri il 6° turno di ritorno del campionato di basket C Silver che ha certificato la rinascita de Le Bocce Erba. Ieri infatti il team erbese ha inanellato la terza vittoria consecutiva sotto la gestione di coach Alessio Pesca e non solo ha battuto il Mandello con un perentorio 83-65 ma ha staccato la zona retrocessione di ben 4 punti. Gara di fatto dominata dai locali fin dal primo quarto per poi allungare e gestire il vantaggio fino al 40'.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Mandello Lario 83 - 65

Parziali 22-15, 45-29, 64-51

Le Bocce Erba: Arnaboldi Edoardo 16, Meroni Marco 16, Colombo Tommaso 11, Allevi Alessandro 9, Pagani Stefano 7, Smaniotto Simone 7, Caimi Francesco 5, Stillo Francesco 5, Cagnazzo Stefano 4, Corti Gianluca 3, Spreafico Marco, Citterio Andrea ne. All.Pesca.

Mandello: Papa Niang Ibrahim 20, Marrazzo Giacomo 13, De Gregorio Thomas 8, Combi Stefano 7, Ratti Andrea 7, Longhi Omar 5, Puglisi Francesco 3, Redaelli Stefano 2, Balatti Daniele, Invernizzi Alessio 0, Lanfranconi Leonardo ne. All. Tocalli Federico.

Il cartellone completo del 6° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 17 Busnago-Novate 64-74, Bottanuco-Morbegno 63-70, Calolziocorte-Rondinella 51-56, Varedo-Villasanta 66-80, Vimercate-Gorle 75-82; sabato 18 ore 21.15 Gorla Cantù-Appiano Gentile 82-70; domenica 19 ore 18 Le Bocce Erba-Mandello 83-65.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 32; Gorla Cantù 28; Bottanuco 26; Busnago, Gorle 22; Calolziocorte, Villasanta 20; Morbegno, Le Bocce Erba 18; Varedo, Indipendente Appiano, Vimercate 14: Mandello 10; Rondinella Sesto 4.

Il cartellone completo del 7° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 ore 21.30 Appiano Gentile-Bottanuco, Mandello-Calolziocorte, Rondinella-Gorle; sabato 25 ore 21.15 Gorla Cantù-Varedo, Morbegno-Busnago; domenica 26 ore 18 Novate-Erba, Villasanta-Vimercate.