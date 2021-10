Basket C Silver Le Bocce Erba eliminata dalla Coppa Lombardia sul campo di Biassono

Pallacanestro Minors in campo

Basket C Silver è già vigilia del 6° turno d'andata del campionato lombardo.

Basket C Silver è già vigilia del 6° turno d'andata del campionato lombardo.

Basket C Silver il Gorla Cantù attende domani sera la visita del quotato Carpe Diem Calolziocorte

E' già vigilia di campionato per il girone Blu di basket C Silver. Domani infatti apripista sarà proprio il Gorla Team Abc Cantù che a Casnate alle ore 21.15 ospiterà l'ostico Carpe Diem Calolziocorte per provare a inanellare il secondo successo stagionale. Sabato sera invece toccherà poi a Le Bocce Erba che da capolista salirà in Valtellina per rendere visita alla sempre tosta Morbegno (ore 21). Le Bocce Erba che proprio ieri sera ha perso però l'esordio nel 2° turno di Coppa Lombardia sul campo del Biassono che si è imposto per 63-54 (21-12, 38-21,49-37) eliminando così la squadra di coach Arturo Fracassa dalla competizione regionale.

Il programma del 6° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 29 ottobre Mandello-Desio, ore 21.15 Gorla Cantù-Calolziocorte, Varedo-Lentate; sabato 30 ore 21 Morbegno-Le Bocce Erba.

La classifica del girone Blu2

Mandello, Le Bocce Erba 8; Desio, Calolziocorte, Morbegno 6; Varedo 4; Gorla Team Abc Cantù 2; Basket Groane Lentate 0.